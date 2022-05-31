Глава комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что лучшим окончанием войны в Украине стали бы переговоры.

Об этом Милли сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я полагаю развязка посредством переговоров была бы логичным выбором", - заявил генерал.

Но, по его мнению, "обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно".

"Как все закончится, это должны решать президент Зеленский и президент Путин", - сказал Милли.

По его мнению, альтернативой могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация.

Кроме того, по его оценкам, на востоке Украины идут "определяющие оперативные бои" и следующие недели окажут определяющее влияние на дальнейший ход событий.

Милли заявил, что США постоянно на контакте с Украиной для "управления рисками" и недопущения эскалации конфликта.

"Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, именно поэтому министр Остин говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, что будет, если Киев применит поставляемые США вооружения по территории России.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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