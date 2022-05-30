Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление президента США Джо Байдена относительно нежелания Вашингтона поставлять ракеты большой дальности в Украину.

По его словам, у США есть высокоточные ракеты с дальностью стрельбы 300 км и ракеты с дальностью 70 км (аналоги "Смерча" и "Урагана"). По мнению Арестовича, заявление Байдена означает, что Украине не дадут ракеты дальностью до 300 км.

"Но нам и 70 км с головой хватит", – сказал Арестович.

"Но это речь идет о ракетах, а не о комплексах (для стрельбы этими ракетами). Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет… Не дадут – тогда устроим образцово-показательную истерику", – добавил он.

Арестович также сказал, что украинская власть оказывает давление через западные медиа.

Напомним, в Москве тоже отреагировали на заявление Байдена о том, что в Украину не будут поставлять дальнобойные ракетные системы. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такое решение "разумным".

Между тем несколько западных СМИ дали информацию о готовности США отправить в Киев передовые ракетные системы большой дальности. В частности, речь шла об установках Himars, куда можно установить тактические ракеты, бьющие на 300-500 километров.

Хотя в Пентагоне заявили, что администрация США изучает возможность поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), но без дальнобойных ракет.