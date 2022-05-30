"Устроим истерику". Арестович сказал, что сделает Украина, если США не поставят ей РСЗО
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление президента США Джо Байдена относительно нежелания Вашингтона поставлять ракеты большой дальности в Украину.
По его словам, у США есть высокоточные ракеты с дальностью стрельбы 300 км и ракеты с дальностью 70 км (аналоги "Смерча" и "Урагана"). По мнению Арестовича, заявление Байдена означает, что Украине не дадут ракеты дальностью до 300 км.
"Но нам и 70 км с головой хватит", – сказал Арестович.
"Но это речь идет о ракетах, а не о комплексах (для стрельбы этими ракетами). Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет… Не дадут – тогда устроим образцово-показательную истерику", – добавил он.
Арестович также сказал, что украинская власть оказывает давление через западные медиа.
Напомним, в Москве тоже отреагировали на заявление Байдена о том, что в Украину не будут поставлять дальнобойные ракетные системы. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такое решение "разумным".
Между тем несколько западных СМИ дали информацию о готовности США отправить в Киев передовые ракетные системы большой дальности. В частности, речь шла об установках Himars, куда можно установить тактические ракеты, бьющие на 300-500 километров.
Хотя в Пентагоне заявили, что администрация США изучает возможность поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), но без дальнобойных ракет.