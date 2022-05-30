В Пентагоне заявили, что решение по поводу поставок РСЗО в Украину еще не принято - WP
Администрация США изучает возможность поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), но без дальнобойных ракет.
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным источников, финальное решение по поводу поставок РСЗО в Украину еще не принято.
Напомним, Джо Байден заявил, что США не дадут Украине ракеты, способные долететь до территории РФ. В частности, речь шла об установках Himars, куда можно установить тактические ракеты, бьющие на 300-500 километров.
Ранее мы писали, что в России заявили о готовности бить по США, если Украина использует американское оружие для ударов по РФ.
Также "Страна" сообщала, что западные добровольцы уезжают из Украины из-за нехватки оружия и увиденных ужасов войны.
Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.
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