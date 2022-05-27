Решение о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня еще не принято.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Министерство обороны помнит и знает о запросе Украины на реактивные системы залпового огня, но решения еще не приняты", - сказал Кирби.

"Я не зайду так далеко, чтобы сказать, что уже слишком поздно предоставлять украинцам какие-либо системы или средства, которые могут им понадобиться, потому что они очень активны в бою и оттеснили русских под Харьковом", – добавил представитель Пентагона.

Напомним, о необходимости предоставить Украине РСЗО говорил Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 26 мая.

Ранее мы писали, что в Пентагоне подтвердили, что Киев запросил РСЗО для боев на Донбассе.

Также "Страна" сообщала, что США на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут РСЗО MLRS.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.