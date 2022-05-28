Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил информацию западных СМИ, что на следующей неделе можно ждать "хороших новостей" о поставках вооружений в Украину.

Напомним, речь шла о том, что США согласились предоставить Украине ракетные системы залпового огня - ввиду продвижения российских войск на Донбассе.

Издания сообщали, что решение будет озвучено уже на следующей неделе, что и подтвердил президент.

Ранее мы писали, что Британия призвала Запад передать Украине тяжелое вооружение, но не готова взять обязательства по РСЗО.

Также "Страна" сообщала, что Германия не может выполнить все запросы Украины по оружию и это создает напряженность.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.