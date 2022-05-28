Европол обеспокоен количеством оружия, которое поставляют в Украину западные союзники и опасается, что вооружение после завершения войны может попасть в чужие руки.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

По словам главы Европола Катрин де Болле, в этой ситуации она больше всего опасается повтора конца войны на Балканах. После боевых конфликтов уже более тридцати лет оружие используется преступными группировками.

Европол планирует создать специальное международное подразделение борьбы с распространением оружия, которое применили во время войны.

Катрин де Болле добавила, что сейчас важно изучить подозрения относительно перемещения экстремистов или террористов между Украиной и Евросоюзом.

Европол - полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге. Основными задачами службы являются координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами. Среди основных направлений работы Европола можно выделить борьбу с терроризмом, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, торговлей людьми, детской порнографией и отмыванием денег.

Ранее мы писали, что в НАТО есть неформальная договоренность не поставлять Украине западные танки и истребители.

Также "Страна" сообщала, что США считают жизненно важным контроль над оружием, которое они поставляют Украине.