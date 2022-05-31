Журналист "Голоса Америки" при Белом доме Миша Комадовский пишет, что США еще рассматривают вопрос поставок РСЗО в Украину.

"Системы MLRS остаются на рассмотрении, но ничего не обсуждается с возможностями дальнего удара (за пределами использования на поле боя)", - сообщил корреспондент со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

Также эту тему затронул бывший посол в России Майкл Макфол, который сейчас сотрудничает с Банковой.

"Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, которые могут нанести удар вглубь России", - заявил он со ссылкой на информацию из Белого дома.

Ранее The Washington Post сообщала, что Штаты не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты для установок залпового огня. По стандартным боеприпасам вопрос пока рассматривается.

Отметим, что пока никаких официальных заявлений по этому поводу Вашингтон еще не делал.

Также мы писали о том, что в РФ заявили, что поставки Украине американских РСЗО "чреваты последствиями для глобальной безопасности".