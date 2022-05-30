Цена бензина на автозаправках в США 30 мая вновь выросла, достигнув 4,62 доллара за один галлон (3,785 литра). Прирост за год составил 1,57 доллара (51%).

Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тысяч АЗС в стране.

Средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92) к утру понедельника поднялась в США до 4,62 долларов. В воскресенье этот показатель составлял 4,61 доллара. Во всех 50 американских штатах цена за галлон топлива в среднем превысила 4 доллара за галлон, в семи штатах - превысила 5 долларов за галлон.

Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон приходится отдавать в среднем 6,15 доллара. На отдельных заправках стоимость галлона бензина превышает 7 долларов.

При этом в конце мая 2021 года цена держалась на уровне 3,05 доллара за галлон. Только в мае 2022 года рост составил около 44 центов.

Рост цены на бензин в США начался в конце зимы, при этом третью неделю подряд она стабильно растет, постоянно обновляя рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Венгрии борются с "бензиновым туризмом" из Украины, установив для иностранцев высокие цены.

Также мы писали, что на украинских АЗС автогаз стал стоить более 40 грн за литр.