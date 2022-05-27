В Венгрии "прикрывают" бензиновый туризм из Украины. С пятницы, 27 мая, машины на иностранных номера не будут заправлять бензином по фиксированной государством цене.

Венгерские СМИ сообщают, что из Украины дилеры даже приезжают на авто с двойными топливными баками, чтобы заправиться дешевым топливом.

Официальная цена топлива на АЗС Венгрии с ноября 2021 года составляла 480 форинтов за литр (т.е. около 40 гривен).

Теперь такая цена останется лишь для авто с местными номерами, для других будут действовать розничные цены.

По данным венгерского Autonavigator, розничная цена для легковушек и грузовиков будет составлять 661 форинт за литр бензина (54,2 грн.), и 679 форинтов за литр дизеля (55,7 грн.)

Напомним, на украинских АЗС автогаз стал стоить более 40 грн за литр. Также мы сообщали, что в Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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