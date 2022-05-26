В Сумах коммунальные автобусы будут ходить только в часы пик - утром с 6:30 до 9:30 и вечером - с 16:30 до 18:00. Это связано с напряженной ситуацией с горючим.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Электротранс".

Урегулирование ситуации с общественным транспортом города ожидается после нормализации ситуации с горючим.

В КП добавили, что профильный отдел предприятия получил поручение от мэра обеспечивать предприятие горючим с расчетом на неделю.

Напомним, ранее в Украине отменили государственное регулирование цен на топливо. Мы разбирались, как работает топливный рынок без госрегулирования.

Недавно заместитель министра экономики заявил, что в Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.

Тем временем в Киеве резко подорожал проезд в частных маршрутках.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.