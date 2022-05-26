Из-за нехватки топлива в Сумах коммунальные автобусы будут ходить только в часы пик
В Сумах коммунальные автобусы будут ходить только в часы пик - утром с 6:30 до 9:30 и вечером - с 16:30 до 18:00. Это связано с напряженной ситуацией с горючим.
Об этом сообщила пресс-служба КП "Электротранс".
Урегулирование ситуации с общественным транспортом города ожидается после нормализации ситуации с горючим.
В КП добавили, что профильный отдел предприятия получил поручение от мэра обеспечивать предприятие горючим с расчетом на неделю.
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