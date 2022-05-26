Власти Венгрии запретили иностранцам заправлять автомашины на АЗС на территории страны. Запрет вступает в силу в пятницу, 27 мая.

Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

"Правительство Венгрии приняло решение, что с пятницы заправляться на венгерских АЗС позволят только владельцам автомобилей с венгерскими номерами", - пишет сайт РТС.

Власти Венгрии объяснили эту меру тем, что в стране стал процветать "бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение" топливом собственных граждан.

Кроме того, "бензиновые туристы" злоупотребляют ценовой политикой в Венгрии, поскольку цены на бензин в стране сейчас заморожены, напоминает телеканал.

Между тем бензиновый кризис наблюдается во многих странах. Так, от его нехватки уже несколько недель страдает Украина. Из-за напряженки с горючим в Сумах коммунальные автобусы будут ходить только в часы пик - утром с 6:30 до 9:30 и вечером - с 16:30 до 18:00.

А в США цена бензина на автозаправках непрерывно бьет рекорды с начала мая. Так, 24 числа цена на топливо в Штатах вновь обновила исторический максимум, составив в среднем 4,598$ за галлон (3,785 л).