Цена бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, составив в среднем 4,598$ за галлон (3,785 л).

Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, которая отслеживает цены на топливо на более чем 60 тыс. АЗС в стране.

По данным организации, средняя цена на 1 галлон бензина марки Regular выросла до 4,596$ (на два цента выше по сравнению с предыдущим днем), при этом цена на дизельное топливо составила 5,549$ за галлон.

Традиционно дороже всех бензин обходится жителям штата Калифорния, где галлон этого топлива в среднем стоит 6,069$.

В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. За последние недели стоимость бензина на автозаправках страны перевалила за 4,5$ за один галлон.

Тем временем проблемы с дефицитом бензина в Украине продолжаются и после отпуска цен. В Киеве, на Троещине, очередь на заправку "Окко" растянулась более чем на километр. Заправляют при этом тут только по талонам (по безналу) и с ограничением до 20 литров на руки. Цена А-95 - 53 гривны.

Напомним, что в Украине отменили государственное регулирование на топливо. 17 мая Кабмин принял соответствующее постановление №594. Официально оно было опубликовано и вступило в силу 19 мая. И сети АЗС уже начали корректировать ценники под новую планку. "Страна" выяснила, как работает топливный рынок без госрегулирования.