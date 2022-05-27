Средняя цена автогаза в Украине подскочила до 40,33 грн/литр. "Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", в сети "Привата" цена выросла на 1,55 грн/литр до 39,95 грн, ОККО и WOG подняли цену на 0,99 и 1,02 грн/2 до 39,99 и 41,00 грн/литр.

У SOCAR цена выросла на 2 грн, до 39,98 грн/л, на 1-5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж".

Напомним, в Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.