Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство решить вопрос топливной безопасности страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Топливный вопрос был рассмотрен во время совещания у Зеленского. В совещании приняли участие руководитель офиса главы государства Андрей Ермак и его заместители, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства.

"Президент подчеркнул необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с Министерством иностранных дел продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы, что является сейчас главным узким местом в логистике поставок топлива в страну.

"Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопление государственного резерва топлива", - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба заявил, что в ближайшее время проблема с дефицитом топлива будет решена, но при этом оно подорожает. По его словам, причиной подорожания топлива станет то, что единственным его поставщиком будет Евросоюз, и цены вырастут до уровня стран сообщества.

Напомним, что в Украине уже 73-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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