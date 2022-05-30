Посол США в Украине Бриджит Бринк вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом она написала в Твиттере.

"Наш первоочередной приоритет - помочь Украине защититься. В этот День памяти я почтила память тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в МИД Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину", - рассказала Бринк.

Напомним, 19 мая Сенат США утвердил назначение Бриджит Бринк послом в Украине. Причем дипломат была утверждена Сенатом единогласно. Должность посла США в Украине была вакантной в течение трех лет.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такая Бринк. Она является уроженкой Мичигана, свободно говорит по-русски и кроме прочего работала послом США в Словакии.

Также мы писали о ее прибытии в Киев.