Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев.

Об этом сообщили в Твиттере как она сама, так и пресс-служба посольства.

"Добро пожаловать, посол Бринк!" - гласит пост на странице посольства, опубликованный вечером 30 мая.

"Я считаю честью присоединиться к нашей фантастической команде посольства в Киеве ради поддержки Украины", - написала Бринк.

Также она опубликовала свое фото на Софийской площади.

Напомним, 19 мая Сенат США утвердил назначение Бриджит Бринк послом в Украине. Причем дипломат была утверждена Сенатом единогласно. Должность посла США в Украине была вакантной в течение трех лет.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такая Бринк. Она является уроженкой Мичигана, свободно говорит по-русски и кроме прочего работала послом США в Словакии.