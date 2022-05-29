Германия предоставит Украине один миллиард евро грантовой помощи.

Об этом заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен после встречи с министром финансов Сергеем Марченко.

"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", — написала она в Twitter.

Ранее вице-канцлер ФРГ заявил, что Германия делает много для Украины, но не может выполнить все запросы Киева.

А что касается кредитов, взятых Украиной, то агенство S&P понизило кредитный рейтинг Украины из-за ожидаемой затяжной войны к уровню "близки к дефолту".

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