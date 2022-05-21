Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило кредитный рейтинг Украины до третьего, самого низкого уровня. По мнению экспертов, затяжная война увеличивает риски, связанные с возможностью государства обслуживать внешний долг.

Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь Украина стоит на одной ступеньке с заядлыми неплательщиками по кредитам, такими как Эквадор и Белиз. Агентство предполагает, что из войны Украина выйдет с большим внешним долгом, так как получает иностранную помощь в виде кредитов, и не сможет эти долги обслуживать.

"Несмотря на то, что Украина получает выгоду от крупных обязательств международной финансовой поддержки, что помогает смягчить немедленные риски ликвидности, связанный с этим значительный рост государственного долга, вероятно, окажется неустойчивым в среднесрочной перспективе", - говорится в заявлении.

Однако глава отдела глобальной стратегии долга и ставок в ING Financial Markets Падраик Гарви считает, что рейтинг может еще повыситься, "если Украина получит соответствующую поддержку от ЕС, а также докажет, что обслуживание долга находится на более надежной основе".

Ранее "Страна" рассказывала, что Европейская комиссия хочет создать международную программу помощи Украине. План восстановления Украины, который, по данным западных СМИ, могут принять уже завтра, называется "Отстроить Украину" и будет включать сотни миллиардов евро.

Также мы писали, что украинская металлургия катастрофически пострадала от войны, на ее восстановление потребуются годы и миллиарды долларов.