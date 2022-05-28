Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на одну ступень - с уровня "B-/B" ("в высокой степени спекулятивные") до "CCC+/C" ("близки к дефолту").

Об этом пишет Business Standart.

Украина оказалась по этому показателю наравне с Аргентиной и Мозамбиком.

По мнению экспертов агентства, война в Украину затянется. А это приведет к ситуации, в которой выплата долгов Киевом будет в большей степени зависеть от международной помощи.

Рейтинг Украины на данный момент всего на пять ступеней выше дефолтного.

Отметим, что неделю назад агентство Moody's Investors Service также понизило кредитный рейтинг Украины до третьего самого низкого уровня, также сославшись на риски, связанные с устойчивостью долга страны на фоне более затяжного конфликта, чем ожидалось.

При этом премьер Денис Шмыгаль заявил, что в результате войны ВВП Украины может упасть на 30-50 процентов по итогам 2022 года.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.