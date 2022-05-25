Дефолт России произойдет не в мае, а в июле.

Об этом сообщает The Guardian.

"Кремль, похоже, предвидел вероятность того, что США не позволят России продолжать платить по своим облигациям. В пятницу Министерство финансов России досрочно погасило две облигации со сроком погашения в этом месяце, чтобы опередить крайний срок 25 мая", – сообщает издание.

Следующие платежи, которые Россия должна будет произвести по своим долгам, назначены на 23 июня. Как и другие российские долговые обязательства, эти облигации имеют 30-дневный льготный период, что приведет к объявлению Россией дефолта к концу июля.

Как писала "Страна", министерство финансов США объявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Срок лицензии истечет 25 мая в 07:01 по киевскому времени. Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться по государственным облигациям и может оказаться на грани дефолта.

А в начале апреля Bloomberg сообщил о неизбежности дефолта России. Тогда агентство написало, что первый внешний дефолт Российской Федерации за почти столетие кажется неизбежным в связи с тем, что казначейство США приостановило выплаты долларовых долгов по счетам России в американских банках, усилив тем самым давление на банковскую систему.