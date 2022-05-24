Министерство финансов США объявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

Срок лицензии истечет 25 мая в 07:01 по киевскому времени. Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться по государственным облигациям и может оказаться на грани дефолта.

Следующие выплаты намечены на 23-24 июня. Если их не удастся провести, формальный дефолт может ожидать Россию в конце июля.

Как писала "Страна", 18 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон, скорее всего, отменит исключение из санкций, которое позволило России продолжать выплаты по своему долгу и избегать дефолта.

Как писала "Страна", в начале апреля Bloomberg сообщил о неизбежности дефолта России. Тогда агентство написало, что первый внешний дефолт Российской Федерации за почти столетие кажется неизбежным в связи с тем, что казначейство США приостановило выплаты долларовых долгов по счетам России в американских банках, усилив тем самым давление на банковскую систему.

Однако месяц спустя агентство написало, что дефолт не так близок, как думали раньше.