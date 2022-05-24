Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России
Министерство финансов США объявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.
Срок лицензии истечет 25 мая в 07:01 по киевскому времени. Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться по государственным облигациям и может оказаться на грани дефолта.
Следующие выплаты намечены на 23-24 июня. Если их не удастся провести, формальный дефолт может ожидать Россию в конце июля.
Как писала "Страна", 18 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон, скорее всего, отменит исключение из санкций, которое позволило России продолжать выплаты по своему долгу и избегать дефолта.
Как писала "Страна", в начале апреля Bloomberg сообщил о неизбежности дефолта России. Тогда агентство написало, что первый внешний дефолт Российской Федерации за почти столетие кажется неизбежным в связи с тем, что казначейство США приостановило выплаты долларовых долгов по счетам России в американских банках, усилив тем самым давление на банковскую систему.
Однако месяц спустя агентство написало, что дефолт не так близок, как думали раньше.