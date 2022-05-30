Сайт электронных голосований правительства Москвы "Активный гражданин" собирает подписи за то, чтобы одну из городских площадей в самом центре назвать имени Защитников Донбасса. На ней расположено посольство США.

Площадь в Пресненскойм районе Москвы находится на пересечении Большого Девятинского переулка и улицы Конюшковской и сейчас безымянная.

Кроме упомянутого варианта названия, предложены и другие: площадь Донецкой Народной Республики, площадь Героя России Владимира Жоги (один из "командиров" ДНР"). Вариант с защитниками Донбасса собрал уже 50 тысяч подписей - больше, чем другие.

"Впрочем, сама идея не нова. Подобные акции проводились ранее в Украине и Европе, но в отношении российских посольств. Так, тротуар возле посольства России в Софии еще в апреле назвали площадью Героев Украины", - комментирует новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", в Украине идет активная кампания переименования объектов топонимики во многих городах. Так, в Запорожье переименуют улицы и объекты, названия которых связаны с Россией и СССР.

А вот в Киеве приостановили этот процесс, так как по мнению столичных властей переименование и демонтаж памятников должны проходить по результатам профессиональных дискуссиях и согласно действующему законодательству.