В Москве предложили переименовать в честь "защитников Донбасса" площадь, где расположено посольство США
Сайт электронных голосований правительства Москвы "Активный гражданин" собирает подписи за то, чтобы одну из городских площадей в самом центре назвать имени Защитников Донбасса. На ней расположено посольство США.
Площадь в Пресненскойм районе Москвы находится на пересечении Большого Девятинского переулка и улицы Конюшковской и сейчас безымянная.
Кроме упомянутого варианта названия, предложены и другие: площадь Донецкой Народной Республики, площадь Героя России Владимира Жоги (один из "командиров" ДНР"). Вариант с защитниками Донбасса собрал уже 50 тысяч подписей - больше, чем другие.
"Впрочем, сама идея не нова. Подобные акции проводились ранее в Украине и Европе, но в отношении российских посольств. Так, тротуар возле посольства России в Софии еще в апреле назвали площадью Героев Украины", - комментирует новость Телеграм-канал "Политика Страны".
Как писала "Страна", в Украине идет активная кампания переименования объектов топонимики во многих городах. Так, в Запорожье переименуют улицы и объекты, названия которых связаны с Россией и СССР.
А вот в Киеве приостановили этот процесс, так как по мнению столичных властей переименование и демонтаж памятников должны проходить по результатам профессиональных дискуссиях и согласно действующему законодательству.