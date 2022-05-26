В Мелитополе назначенные Россией "власти" провели переименовали ранее декоммунизированную улицу.

Улицу имени теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова, который убил лидера ОУН Евгена Коновальца, а также был одним из организаторов убийства Льва Троцкого.

Судоплатов, также как и Донцов, родом из Мелитополя.

До 2016-го улица Донцова носила название улицы Профинтерна - Красного интернационала профсоюзов.

Напомним, РФ "официально" назначила "руководителей" оккупированных частей Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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