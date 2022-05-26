Россия "официально" утвердила "глав военно-гражданских администраций" на оккупированных территориях Запорожской области.

В частности, "главой военно-гражданской администрации Запорожской области" стал Евгений Балицкий, которому украинская прокуратура как раз сегодня объявила заочно подозрение в коллаборационизме.

"Главой" Мелитополя, второго по численности населения города области, назначена Галина Данильченко (была ранее помощницей Балицкого и директором его предприятий).

Известно, что Балицкий - экс-депутат Верховной Рады VII и VIII созывов. А Данильченко с 2015 года - член горсовета Мелитополя, соратница Балицкого.

Именно в Мелитополе и создаются пророссийские "управленческие структуры". Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале "Страны".

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Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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