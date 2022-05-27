В Запорожье намерены переименовать улицы, названия которых связаны с Россией и СССР.

Об этом сообщает секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители городских властей, районных администраций, общественности, историки и депутаты.

Эта группа будет формировать реестр географических названий, требующих изменений. Причем не только улиц, но и, например, рынков или отдельных сооружений.

Отметим, что в соседнем Днепре переименовали уже около 50 улиц, названия которых были связаны с Россией.

А Владимира Зеленского просят переименовать все улицы Пушкина в Украине в честь Стивена Кинга.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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