Русское радио Украина переименовали в радио Байрактар

"Русское радио Украина" теперь официально будет вещать, как радио "Байрактар". Решение о переформлении лицензии компании ООО "ТРО Русское радио Украина" принял Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Под таким логотипом радиостанция уже вещает. 27 февраля группа радиостанций TAVR Media отказалась от бренда "Русского радио Украина".

Ранее сообщалось, группа Kalush Orchestra выпустили клип на песню "Стефания", с которой выиграла музыкальный конкурс "Евровидение-2022". Видео было снято в городах под Киевом, по которым прошла война. В ролике на фоне тотальных разрушений и сожженной земли женщины в военной форме несут на руках ребенка. Это матери, которые защищают своих детей, военные, несущие детей матерям.

Также мы писали, что певица Kazka записала украинско-английскую песню о войне.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.