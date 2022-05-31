Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км).

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Издание сообщает, что дальность действия РСЗО, которые США планируют поставить Украине, примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, переданных американской стороной ранее.

Запрошенное оружие включает реактивные системы залпового огня или РСЗО, которые представляют собой мобильные гусеничные артиллерийские установки, способные запускать десятки ракет.

Официальные лица США заявили, что GMLRS даст Украине возможность наносить удары по российским целям на всей территории Донбасса на востоке Украины.

Система производится компанией Lockheed Martin Corp., которая описывает ракеты как принадлежащие к "семейству боеприпасов MLRS", поскольку они могут быть запущены либо из гусеничной пусковой установки MLRS, либо из колесной пусковой установки High Mobility Artillery Rocket System.

Решение администрации Байдена было принято после того, как в понедельник Россия вторглась в центр Северодонецка, одного из последних оплотов Украины на востоке Донбасса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут долететь до территории России. В частности, речь шла об установках Himars, куда можно установить тактические ракеты, бьющие на 300-500 километров.

Также в Пентагоне заявляли, что решение по поводу поставок РСЗО в Украину еще не принято.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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