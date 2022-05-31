Администрация президента США Джо Байдена должна обеспечить Украину оружием, необходимым для изгнания с ее территории российских войск. В том числе, стоит передать и РСЗО дальнего действия, которые США побоиваются давать Киеву.

Об этом заявил бывший постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер в интервью BBC.

Он признал, что решение Байдена не передавать ракеты дальнего радиуса действия продиктованы опасениями обострить отношения с Кремлем.

Сам же Волкер считает это решение ошибочным, поскольку Россия не сможет открывать "второй фронт" в условиях сложившихся обстоятельств.

Волкер считает, что Россия допустила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк, который не так важен для хода всей кампании. Зато после завершения этой операции российские войска будут полностью истощены, а украинские силы смогут пойти в наступление.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что Украина "устроит истерику", если США не поставят ей РСЗО.

При этом в РФ заявили, что поставки Украине американских РСЗО "чреваты последствиями для глобальной безопасности".

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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