За последние несколько недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. С 30 марта 2022 года было передано всего две партии оружия.

Об этом сообщает издание Welt.

По данным издания, в период с 30 марта по 26 мая Германия передала Украине всего две партии оружия от федерального правительства. Так, в середине мая было поставлено 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

"Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали", - сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Германии по запросу Welt.

Апрельская поставка включала в себя запчасти для пулеметов, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку и мины.

По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет типа "Стрела".

Тем не менее, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все еще остается. Кроме того, помимо зенитно-ракетных комплексов "Стингер" и противотанковых средств ВСУ также нуждаются в противокорабельных ракетах типа "Гарпун".

Ранее мы писали, что федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек не согласен, что Германия помогает Украине недостаточно, по его словам, выполнить все запросы Украины невозможно.

Также "Страна" сообщала, что Алексей Арестович обвинил Германию в срыве темпов ленд-лиза и неудачах украинской армии на Донбассе.