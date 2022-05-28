Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, чтобы противостоять российской агрессии. Киев получит от Берлина самоходные установки "Гепард".

Об этом сообщила посол Германии Анка Фельдгузен в эфире телемарафона.

"Есть два аспекта. Можно их купить напрямую у производителя, но надо, чтобы правительство дало разрешение... Я думаю, что сейчас процесс уже пошел. Поставки "Гепардов" уже одобрены", - сказала посол Германии.

Кроме того, Фельдгузен прокомментировала возможные поставки бронетранспортеров "Мардер". По ее словам, данная техника в Германии уже не используется и требует ремонта.

"Я не думаю, что в Берлине тормозится решение о передаче "Мардеров". Те "Мардеры" стоят на стоянке уже 10 лет, они неспособны воевать. Их сначала надо отремонтировать, а уже потом передавать. Я деталей не знаю, но наше решение было окончательным - мы передадим тяжелое вооружение. Я думаю, что это будет", - пояснила дипломат.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович обвинил Германию в срыве темпов ленд-лиза и неудачах украинской армии на Донбассе.

Также "Страна" сообщала, что Германия передаст Украине семь гаубиц PzH 2000 после ремонта.