Противник пытается взять Северодонецк и готовится к наступлению около Изюма и Славянска. Сводка Генштаба ВСУ
Генеральный штаб опубликовал оперативную информацию о положении на фронтах по состоянию на 18:00 31 мая. По его данным, оккупанты пытаются взять под контроль Северодонецк Луганской области.
Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Отмечено снятие с баз хранения в Беларуси танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы РФ с целью восполнения текущих потерь.
На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено.
Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.
На Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений Западного военного округа РФ пробуют удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой местности.
Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях Изюма и Славянска.
На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются. Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком и окружить действующие там подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлениях Северска и Райгородка.
На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огневое поражение наших войск с применением артиллерии.
На других направлениях продолжает обстрелы с целью сковывания действий наших войск и недопущения их опрокидывания на другие угрожающие направления.
В Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведёт контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе Давыдов Брод Херсонской области.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности к применению носитель высокоточного оружия, фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".
Враг деморализован, несет потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне.
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Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.
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