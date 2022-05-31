Генеральный штаб опубликовал оперативную информацию о положении на фронтах по состоянию на 18:00 31 мая. По его данным, оккупанты пытаются взять под контроль Северодонецк Луганской области.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Отмечено снятие с баз хранения в Беларуси танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы РФ с целью восполнения текущих потерь.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено.

Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.

На Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений Западного военного округа РФ пробуют удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой местности.

Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях Изюма и Славянска.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются. Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком и окружить действующие там подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлениях Северска и Райгородка.

На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огневое поражение наших войск с применением артиллерии.

На других направлениях продолжает обстрелы с целью сковывания действий наших войск и недопущения их опрокидывания на другие угрожающие направления.

В Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведёт контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе Давыдов Брод Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности к применению носитель высокоточного оружия, фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Враг деморализован, несет потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.