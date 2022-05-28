Президент США Джо Байден назвал Северную Корею среди стран, которые присоединились к санкциям против России из-за войны в Украине.

"Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их поддержат Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые из стран АСЕАН?" - заявил американский президент, выступая перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе.

Известно, что в отличие от Южной Кореи, ее северный сосед КНДР, сама находящаяся под жесткими американскими санкциями, не участвует в кампании против России.

Ранее мы писали, что после визита Байдена в Южную Корею КНДР запустила три баллистические ракеты. По информации южнокорейской стороны, ракеты были выпущены из района, расположенного в непосредственной близости от центра столицы, Пхеньяна. Также сообщается, что одна из ракет - межконтинентальная.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "если тот проявит искренность и серьезный подход".