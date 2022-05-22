"Привет. Точка". Байден рассказал, какое сообщение отправил бы Ким Чен Ыну
Президент США Байден отправил бы сейчас председателю Госсовета КНДА Ким Чен Ыну сообщение со словами "Привет. Точка".
Об этом Байден сказал на пресс-конференции, завершавшей его визит в Южную Корею. Лаконичное приветствие отразило пока безуспешные попытки администрации Байдена возобновить дипломатические отношения с Пхеньяном. Попытки установить связь с Севером остались в основном без ответа. Вместо этого Ким активизировал пуски ракет и, возможно, готовится к очередному подземному ядерному испытанию, предполагает CNN.
Байден сказал, что был готов к таким непредвиденным обстоятельствам во время его первой поездки в Азию.
"Мы готовы ко всему, что сделает Северная Корея. Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают. И поэтому меня это не беспокоит", - сказал Байден.
Мы рассказывали, что еще 7 мая Северная Корея совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. До того они тоже делали запуски - за 2022 год уже было больше 10 пусков.
Через несколько дней после этого появилась информация, что КНДР готовит уже полигон "Пхунгери" для проведения седьмого ядерного испытания.