Президент США Байден отправил бы сейчас председателю Госсовета КНДА Ким Чен Ыну сообщение со словами "Привет. Точка".

Об этом Байден сказал на пресс-конференции, завершавшей его визит в Южную Корею. Лаконичное приветствие отразило пока безуспешные попытки администрации Байдена возобновить дипломатические отношения с Пхеньяном. Попытки установить связь с Севером остались в основном без ответа. Вместо этого Ким активизировал пуски ракет и, возможно, готовится к очередному подземному ядерному испытанию, предполагает CNN.

Байден сказал, что был готов к таким непредвиденным обстоятельствам во время его первой поездки в Азию.

"Мы готовы ко всему, что сделает Северная Корея. Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают. И поэтому меня это не беспокоит", - сказал Байден.

Мы рассказывали, что еще 7 мая Северная Корея совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. До того они тоже делали запуски - за 2022 год уже было больше 10 пусков.

Через несколько дней после этого появилась информация, что КНДР готовит уже полигон "Пхунгери" для проведения седьмого ядерного испытания.