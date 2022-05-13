В Северной Корее, где вчера впервые заявили о вспышке Covid-19, в результате инфекции умер человек. Это первая подтвержденная смерть от ковида в стране.

Об этом пишет Reuters.

Сперва власти страны заявляли о неизвестной лихорадке, которая распространяется с огромной скоростью. Позже было заявлено, что это "Омикрон".

Порядка 300 тысяч человек могут быть заражены и плюс к ним почти 200 тысяч официально отправлены на самоизоляцию, сообщают СМИ.

Кроме того, органы здравоохранения пытаются организовать систему тестирования и лечения и усилить работу по дезинфекции.

Вместе с тем, глава КНДР Ким Чен Ын впервые пришел на совещание правительства в маске.

А вот в Южной Корее, видимо, не верят, что в КНДР началась эпидемия коронавируса.

Местное агентство "Рёнхап" утверждает, что в Северной Корее с конца апреля бушует лихорадка неизвестного типа.

Сообщается, что от нее пострадали уже 350 тысяч человек. При этом, примерно половина из них прошли лечение.

Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что с начала пандемии коронавирус унес жизни ровно миллиона американцев.

Также писали, что что известно о штамме коронавируса "стелс".