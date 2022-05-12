Президент США Джо Байден сообщил, что с момента начала пандемии от последствий заражения COVID-19 скончались более миллиона американцев.

Его слова приводит сайт Белого дома.

"Сегодня мы отмечаем трагическую веху в истории: COVID-19 унёс жизни одного миллиона американцев ", - произнес президент США.

Байден также призвал оставаться бдительными и делать все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней.

В память о скончавшихся Байден распорядился наполовину приспустить американские флаги на территории Белого дома, а также на территориях всех общественных учреждений, военных объектах, морских станциях и на всех кораблях ВМС во всех штатах до захода солнца 16 мая 2022 года.

По данным портала Worldometers, за весь период пандемии COVID-19 в США выявили более 83,9 миллионов случаев заражения, около 81,1 миллиона человек полностью выздоровели, а более миллиона скончались.

Согласно данным ВОЗ, за весь период пандемии в мире было выявлено около 519 миллионов случаев заражения коронавирусом и зафиксировано более 6,2 миллиона смертей от последствий заболевания.

Ранее "Страна" сообщала, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс сдал положительный тест на COVID-19.

Также коронавирусом заразился государственный секретарь США Энтони Блинкен.