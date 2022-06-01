Администрация Байдена выступает против конфискации активов России. Об этом The New York Times сообщили источники в Белом доме.

Белый дом опасается, что конфискация замороженных в результате санкций активов России может подорвать репутацию Соединенных Штатов как убежища инвестиций, сообщает издание.

Вашингтон пытается понять, может ли конфискация русских средств побудить другие страны перевести свои резервы в другие валюты и не допустить их попадания в руки Америки.

Ожидается, что стоимость восстановления Украины будет значительной. Президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце подсчитал, что после нескольких месяцев артиллерийских, ракетных и танковых обстрелов она может составить 600 миллиардов долларов, а это означает, что даже если все активы российского центрального банка за границей будут конфискованы, они покроют лишь половину расходов.

В совместном заявлении на прошлой неделе министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии призвали Европейский Союз найти способ финансировать восстановление городов и поселков в Украине за счет замороженных активов российского центрального банка, чтобы Россию можно было "привлечь к ответственности" за свои действия и возместить причиненный ущерб.

Конфискация российских активов также была центральной темой встречи высших экономических должностных лиц стран Большой семерки в этом месяце, и эта идея получила общественную поддержку Германии и Канады.

Соединенные Штаты, которые возглавили глобальные усилия по изоляции России с помощью жестких санкций, в этом случае были гораздо более осторожными. Внутри администрация Байдена обсуждает, стоит ли расширить конфискацию активов на доллары и евро, которые Москва депонировала перед вторжением в Украину. Только часть средств хранится в США; большая часть средств была депонирована в Европу, в том числе в Банк международных расчетов Швейцарии.

Россия надеялась, что хранение более 600 миллиардов долларов в резервах центрального банка поможет укрепить ее экономику против санкций. Но совершила ошибку, отправив половину этих средств из страны. По общему мнению, российские официальные лица были ошеломлены скоростью, с которой они были заморожены - реакция, сильно отличающаяся от той, с которой они столкнулись после аннексии Крыма в 2014 году, когда для введения слабых санкций потребовался год.

Как писала "Страна", в ЕС раздумывали над тем, чтобы направлять замороженные активы подсанкционных российских олигархов на восстановление Украины. Правда позже назвали конфискацию активов РФ в пользу Украины юридически сложной и не стали гарантировать результат.

В Германии также не хотят арестовывать личные активы россиян, чтобы финансировать восстановление Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.