Конфискация замороженных в ЕС резервов России в пользу Украины обсуждается, но результат не гарантирован, т.к. процесс представляется сложным с юридической точки зрения, заявил в Ассоциации иностранной прессы еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Передача резервов обсуждается, но от заморозки до конфискации предусмотрен юридически сложный процесс. Разные европейские страны при поддержке ЕК изучают юридические и финансовые механизмы", - сказал он.

Как писала "Страна", глава Минфина ФРГ допустил использование российских активов для Украины с оговоркой об использовании исключительно госсобственности РФ. Также мы сообщали, что ЕС заблокировал 23 млрд евро активов Центробанка РФ. Это намного меньше, чем ожидалось.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.