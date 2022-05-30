Американская газета The Washington Post опубликовала статью о том, что добровольцы из США и других западных стран, воевавшие в Украине, возвращаются домой из-за несоответствия реальной войны их ожиданиям. В частности, они жалуются на нехватку снаряжения.

"Они вспоминали, как шли в бой с недостаточным снаряжением и вооружением, терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться в Украину. Некоторые намерены это сделать. Другие видели, как погибают друзья, и решили, что с них хватит", — пишет издание, ссылаясь на слова самих добровольцев.

Они также рассказали, что рации украинских отрядов прослушивались армией РФ, поскольку у ВСУ не было дополнительных батарей, для связи использовались незащищенные мобильные телефоны и WhatsApp.

"Им выдали противотанковое оружие и ракеты Джавелины, но без батарей для пусковой установки — оборудование было неработоспособным. 8 из 20 добровольцев в отряде покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, похоже, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один боец симулировал травму", — пишет издание.

Для многих добровольцев переломным моментом, когда они решили покинуть Украину, стала смерть 22-летнего морпеха Вилли Джозефа Кансела в конце апреля. Он был убит к северо-западу от Николаева, его тело так и не было обнаружено.

Напомним, как в конце апреля армия России взяла в плен британского добровольца, приехавшего воевать за Украину.

Власти США ранее неоднократно призывали американцев воздержаться от посещения Украины, в том числе от поездок туда с целью участия в боевых действиях.

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