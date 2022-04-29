Представитель Пентагона Джон Кирби предостерег американцев от поездки в Украину для участия в войне с Россией после смерти бывшего морского пехотинца США Вилли Джозефа Кэнсела, который был нанят ЧВК.

Об этом Кирби заявил в эфире CNN.

"Мы по-прежнему призываем американцев не ехать в Украину. Это зона активных боевых действий, это не то место, куда можно ехать", - сказал представитель Пентагона.

Напомним, гражданин США Вилли Джозеф Кэнсел был убит, сражаясь на стороне украинских сил в Украине.

22-летний мужчина, помимо своей постоянной работы в качестве офицера исправительного учреждения в Теннесси, также нанялся в частную военную компанию, которая отправила его в Украину. Американцу платили, пока он там сражался.

Ранее мы писали, что еще 1 марта президент Владимир Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев, которые будут воевать за Украину.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.