Военный атташе представительства Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий заявил, что около 100 граждан США прошли отбор для участия в войне в Украине.

Об этом он сообщил в своем интервью Apnews.

В частности, собеседования посольство Украины в Вашингтоне проводит по Zoom. Среди желающих - ветераны Афганистана и Ирака.

"На данный момент около 100 американских граждан прошли отбор. Среди них ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолетов", - говорит Кременецкий.

Он добавил, что с начала войны около 6 тысяч человек интересовались возможностью в качестве добровольцев отправится в Украину, "подавляющее большинство" из которых являются гражданами США.

По словам Кременецкого, половина заявок была быстро отклонена и даже не дошла до собеседования по Zoom, так как у них не обращавшихся необходимого военного опыта, они имели криминальное прошлое или не подходили по другим причинам, таким как возраст. В отношении некоторых посольство не смогло провести адекватную проверку, однако сами методы Кременецкий не раскрыл.

Ранее "Страна" сообщала, что иностранные военные приступили к выполнению боевых задач в Украине. В частности, в ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек.

Также напомним, что Зеленский анонсировал приезд на войну в Украину 16 тысяч иностранных добровольцев. Они будут сражаться на стороне Украины.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.