МВД Украины предостерегает иностранных журналистов от посещения оккупированных территорий Украины.

Об этом говорится в заявлении министерства.

Таким образом в МВД отреагировали на информацию, что власти РФ планируют привлекать иностранных журналистов к освещению ситуации на захваченных территориях Украины.

Якобы Москва планирует привезти представителей зарубежных СМИ в Мариуполь, Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск, Донецк и другие оккупированные города.

"МВД предостерегает представителей иностранных СМИ от таких опрометчивых и противоправных действий и сообщает, что Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, Автономная Республика Крым – это международно признанные украинские территории", – говорится в заявлении.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит войну с Россией до полной деоккупации своих территорий, включая Крым и Донбасс.

В NYT назвали нереалистичной целью возврат Киевом всех оккупированных территорий.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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