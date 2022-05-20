В Энергодаре Запорожской области продолжается протест пожарных, которые митингуют против ареста своего начальника Виталия Трояна. Россияне подтянули на место вооруженных людей, и начался разгон митинга.

Судя по видео, протестующих разгоняли с помощью гранат со слезоточивым газом. На кадрах виден дым, слышны звуки выстрелов, а протестующие советуют прикрывать органы дыхания.

"Г@н@д@ны!", - кричат спасатели во время разгона.

Ранее городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале публиковал фото и видео, на которых спасатели выстроились вместе с техникой вдоль проезжей части перед дворцом культуры "Современник", а их протест пытались подавить силой.

"Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники", - писал Орлов.

Мы также писали, как в захваченном Энергодаре россияне разогнали украинский митинг стрельбой и светошумовыми гранатами.

Также сообщалось о более ранних разгонах проукраинских митингов в Херсоне со стороны вражеских российских групп.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.