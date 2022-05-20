Утром в пятницу, 20 мая, в Энергодаре спасатели вышли на протест после того, как россияне накануне арестовали начальника первого государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Об этом сообщает городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram-канале.

Судя по фото и видео, которые публикует Орлов, спасатели выстроились вместе с техникой вдоль проезжей части перед дворцом культуры "Современник". Мэр также сообщил, что протест начали пытаться подавить силой.

"Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники", - написал он (на видео актов насилия нет).

Ранее мы писали, как в захваченном Энергодаре россияне разогнали украинский митинг стрельбой и светошумовыми гранатами.

Также сообщалось, что в Херсоне россияне слезоточивым газом разгоняли ранее проукраинский митинг.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

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