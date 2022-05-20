Власти РФ заявляют о том, что "право жить с Россией" должно быть не только у "ЛДНР", а и у всех территорий, попавших под контроль РФ.

Об этом написал российский сенатор Андрей Клишас в Telegram.

По его мнению, "право определить свою судьбу" имеют жители Херсонского региона, Запорожья и "всех территорий где прошла денацификация".

"В общем, еще один намек, что оккупированные территории юга Украины Россия планирует "присоединить к себе", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, на днях в России рассказали о механизме "присоединения" захваченных украинских территорий.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.