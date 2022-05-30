В Украину вернулись уже 4,8 миллиона человек. То есть, вернулись 60% из 7,6 миллионов покинувших страну.

Такие данные привел советник главы МВД Виктор Андрусив в своём Telegram-канале.

В числе причин он назвал неудовлетворительные условия в бесплатном жилье, высокие цены на съемное и языковой барьер для прием на работу.

"Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после завершения войны, из них 50% возвращаются еще до завершения", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьков вернулись уже более полумиллиона человек.

Также мы писали, что всего за сутки в страну прибыли почти 42 тысячи человек.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.