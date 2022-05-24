Тенденция по преобладанию возвращающихся над уезжающими из Украины сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

За минувшие сутки в страну прибыли почти 42 тысячи человек, из них почти 38 тысяч - украинцы.

Одновременно с тем, покинули страну 37 тысяч человек.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.