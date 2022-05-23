Только за первые два месяца войны 390 000 украинцев перебрались в Германию. Ведь бытует мнение, что тут легче и быстрее, чем в других странах Европейского союза, можно получить временное убежище, вид на жительство, социальные выплаты и право на работу. На деле же процесс оформления достаточно бюрократический, может тянуться от 30 до 90 дней и требует немалых усилий и многих визитов во всевозможные ведомства и заполнения горы документов.

Но "плюшки" от немецкого правительства того стоят, так считают многие бежавшие от боевых действий граждане Украины.

"Страна" уже рассказывала, как устроиться украинцу в Австрии. На этот раз речь пойдет о ФРГ на примере многодетной семьи, которая приехала из Броваров (Киевская область).

Мы ранее публиковали историю Анны, которая увезла на машине троих детей в Германию на четвертый день после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Сейчас ее семья наконец-то получила временный вид на жительство в ФРГ.

"Мы не знаем прогнозов, насколько затянется эта война и когда возвращение на родину станет безопасным. Поэтому на сегодняшний день приняли решение укореняться в Германии. Мы поселились недалеко от близких родственников, которые много лет живут в городе Саабрюккен, это столица земли Саар, на границе с Францией и Люксембургом. Они нас приютили на первое время, пока мы искали жилье для аренды", - рассказывает девушка.

Как найти апартаменты

Есть два пути для украинских беженцев по приезде в Германию.

Первый и самый простой - если есть родные или знакомые, которые могут приютить на время. Тогда начинается квест по оформлению статуса временной защиты или, как теперь его все называют, "параграфа 24" (§24 закона о пребывании Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz), социальных выплат и поиска постоянного жилья.

Второй путь - если украинцы прибывают на центральные вокзалы больших немецких городов и им негде переночевать, волонтеры в точках информации, так называемых infopoints, помогут с первой регистрацией и временным поселением в лагеря, отели, хостелы, дома престарелых или церковные общины. Прямо на вокзале можно оформиться в отделе по работе с иностранцами или сделать это в той земле (области), где человек находится либо планирует жить.

Это ведомство называется Ausländerbehörde. Туда предстоит обратиться не один раз. После первой регистрации назначают прием для сдачи отпечатков пальцев и биометрического фото. И лишь после обработки данных украинец получает вожделенный временный вид на жительство. Этапы и длительность процедуры во всех уголках Германии разная. В одной земле многое можно решить онлайн, в другой все общение сводится к бумажным письмам и записям на прием, где-то нужно выстоять многочасовые живые очереди.

Первичный пункт приема украинцев в Штутгарте

Но везде немцы очень лояльно относятся к тому, что украинцы приехали без загранпаспортов и имеют необходимые документы лишь частично.

"У меня пять знакомых украинских семей сейчас находятся в разных частях Германии и делятся своим опытом по оформлению ВНЖ. Одни получают пластиковую карту, другие вклейку в паспорт по виду напоминающую Шенгенскую визу. Зачастую сроком на 2 года", - рассказывает Анна.

Этот документ дает право на законное пребывание в стране, работу и пользование многими социальными благами.

Параллельно с получением этого основополагающего документа стоит сразу оформлять социальные пособия (об этом читайте ниже) в Sozialamt и не откладывать в долгий ящик поиск жилья.

Некоторым счастливчикам, которые оказались в первой волне, удалось получить так называемое социальное жилье от государства. Это может быть отдельная квартира, общежитие, номер в отеле или койка в хостеле, притом на длительный срок.

Остальным же стоит позаботиться о поиске жилплощади самостоятельно. Самый действенный способ – "сарафанное радио", если местные жители подскажут, где сдаются дома или квартиры по соседству. Можно искать на всевозможных сайтах недвижимости и eBay Kleinanzeigen, аналог нашего OLX. Но шансы невелики. Так как еще до массового нашествия украинцев в Германии была острая нехватка съемного жилья. А сейчас и подавно. Поэтому многие арендодатели устраивают кастинг потенциальных жильцов. Зачастую не хотят иметь дело с беженцами, просят у кандидатов справку о доходах и залог в размере трехмесячной стоимости аренды.

Местные жители говорят, что обычно эти деньги не возвращают, а списывают за ущерб, нанесенный квартире временными жильцами.

Социальные "плюшки"

Если все же удалось отыскать вариант, то перед подписанием договора стоит согласовать условия с социальной службой, которая выделяет беженцам деньги на проживание. Так, по нормам на одного человека полагается не менее 40 кв м площади плюс 14 квадратов на каждого члена семьи и компенсируется около 400 евро в месяц (сюда входит аренда и коммуналка). На семью из трех человек выходит уже порядка 500-600 евро ежемесячно на жилье. За эти деньги можно снять "трешку" в сельской местности, в городах это стоит на 200-400 евро дороже.

Но следует учитывать тот факт, что за эти деньги зачастую предоставляется абсолютно пустая квартира, без мебели, бытовой техники и даже светильников. Так что еще несколько тысяч евро нужно потратить на "бюджетную" обстановку нового жилья.

"В социальной службе сказали собирать все чеки на вещи первой необходимости, которые мы покупаем в квартиру. Позже они обещали компенсировать порядка 2 000 евро, потраченных семьей из 5 человек", - поясняет наша собеседница.

Квартира для аренды в селе Энсдорф

Также украинка делится полезной информацией, что в Sozialamt еще можно раз в год запросить помощь на покупку сезонной одежды (около 260 евро на человека), деньги на покупку канцелярии и всего необходимого для школы ученику, возмещение затрат на вещи первой необходимости новорожденному.

И это помимо немалой суммы ежемесячных социальных выплат. Сейчас одинокий взрослый получает 367 евро в месяц, люди, состоящие в браке, - 340 евро, дети в зависимости от возраста - порядка 250-300 евро.

Немецкая биржа труда

Но с 1 июня эти суммы увеличатся, так как украинские беженцы переходят под опеку Jobcenter (аналог украинской Биржи труда). Теперь наших граждан приравняют к безработным немцам с теми же пособиями, правами и доступом к языковым, квалификационным курсам и рынку вакансий.

Так, взрослые будут получать 449 евро в месяц или 404 евро (если речь идет о супружеской паре), а дети около 385 евро. Получается, что на семейство из трех человек в месяц суммарно будут платить более тысячи евро в месяц. Помимо этого покрывается медицинская страховка в любой больничной кассе на всех членов семьи. И сохраняются выплаты на жилье.

Но с переходом в Jobcenter предстоит очередной этап бумажной волокиты. Социальная служба не передает документы украинцев туда автоматически. Нужно лично заполнить подробную анкету о доходах и имуществе, в том числе и в Украине.

"Так как закон еще не принят в финальной версии, внутри украинской общины ходят всевозможные "страшилки", что нужно продавать машины стоимостью более 7 500 евро и изначально тратить эти деньги, а потом уже обращаться за пособием и тому подобные слухи", - говорит Анна.

Но принятие закона на федеральном уровне ожидается со дня на день. А вместе с ним и детальные разъяснения о том, какими средствами могут располагать украинцы и при этом претендовать на социальную помощь от немецкого государства.

Чтобы закончить эпопею с легализаций в Германии, нужно отнести в мэрию (Rathaus) по месту жительства договор аренды и прописаться в квартире с письменного разрешения собственника. Получить карту в одном из банков, которые обслуживают украинцев. Дождаться приглашения на языковые и интеграционные курсы. Длятся они около 700 учебных часов, а это обычно разбивается на полдня с понедельника по пятницу на протяжении 7 месяцев со строгим учетом посещаемости.

"Можно прогулять один день, на второй уже требуют справку от доктора. Не сдаешь по окончанию курса экзамен, переучиваться придется уже за свои деньги. А после этого Jobcenter начинает подбирать вам подходящую работу. Нужно регулярно рассылать резюме, ходить на собеседования и нельзя все время отказывается по своей воле от предложенных вакансий. И надолго отлучаться тоже не стоит. Ведь теперь беженцам на учете в Jobcenter положен лишь отпуск длинной 21 день в год, чтобы сохранить социальные выплаты. Еще три недели можно попросить за свой счет, на этот период финансовая помощь приостанавливается", - поясняет украинка.

Дефицит мест в детсадах

Чтобы не сидеть на шее у государства, многие украинцы спешат выйти на работу. Однако у женщин, которые приехали с детьми и без мужей (а таких подавляющее большинство), просто связаны руки. Если школьников без вопросов принимают на учебу - сначала в интеграционный класс для изучения языка наравне с беженцами из других стран, а через полгода отправляют в обычные классы по возрасту. То малышам найти место в детском саду также непросто, как и в Украине.

"У нас еще до приезда беженцев из Украины был кризис с очередью в детсады. Мамы не могут отдать детей даже на полдня, чтобы выйти на работу. А сейчас вся экономика может остановиться, если в приоритете будут брать маленьких беженцев", - сетует доктор-анестезиолог по имени Штефи из Саабрюккена.

Многодетная мама Аня из Украины смогла записать детей в лист ожидания в своем небольшом селе Энсдорф, где всего один единственный детский сад. Она говорит, что старший сын Матвей, которому почти 6 лет, сейчас 3-4-й в очереди и ему обещают место в группе где-то в средине лета. Мол, мальчику нужно уже готовиться к школе, и поэтому он находится в приоритете у руководства. А вот младшие Максим (4 года) и Маруся (2 года) вообще неясно, когда попадут в сад и как смогут выучить язык в ближайшее время. Ведь у немцев редко можно встретить сверстников на улице, детской площадке или в парке. Большинство детей гуляют во дворе своих частных домов.

Дела в городах побольше обстоят еще хуже. Например, в городке Саарлюис с населением в 35 000 человек в листе ожидания в выпускную группу детсада уже 20 человек, рассказывает местный сотрудник отдела образования по имени Сара. Как альтернативу предлагает услуги "дневной няни". Это мини-сады в частных домах, рассчитанные на 5-10 детей разного возраста. Но и такие места нарасхват, а няни в дефиците.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как украинские беженцы устраиваются в Швейцарии.

Также мы рассказывали, как украинские беженцы устраиваются во Франции.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как украинские беженцы устраиваются в Польше.