Министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил суть целей Москвы в ходе войны против Украины в интервью французским журналистам.

"Демилитаризацию" глава МИД РФ объяснил следующим образом: на территории Украины "не должно быть никакого оружия, представляющего угрозу для России".

Кроме того, РФ требует "восстановления прав русского языка в соответствии с Конституцией Украины" и отмены "антироссийских законов".

Лавров упомянул "денацификацию", но не объяснил, какие конкретно тут у России условия (намекнув только, что нужно будет отменять еще какие-то законы).

При этом "безусловным приоритетом" Лавров назвал "защиту Донбасса".

Но, судя по другим целям, Россию интересует переформатирование всей Украины.

В частности, министр, помимо Донбасса, упомянул и "остальные территории".

"По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться под власть неонацистского режима", - заявил глава МИД РФ.

"Явный намек, что на захваченных территориях за пределами Донецкой и Луганской областей Москва будет проводить "референдумы" с прицелом на отторжение от Украины", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что Сергей Лавров заявил, что Украину на переговорах "ведут Вашингтон и Лондон, которые хотят измотать Россию".

Также "Страна" сообщала, что на переговорах с Россией обсуждался вопрос о послевоенных границах Украины и русские школы.