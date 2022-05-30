Лавров рассказал о целях Москвы в войне против Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил суть целей Москвы в ходе войны против Украины в интервью французским журналистам.
"Демилитаризацию" глава МИД РФ объяснил следующим образом: на территории Украины "не должно быть никакого оружия, представляющего угрозу для России".
Кроме того, РФ требует "восстановления прав русского языка в соответствии с Конституцией Украины" и отмены "антироссийских законов".
Лавров упомянул "денацификацию", но не объяснил, какие конкретно тут у России условия (намекнув только, что нужно будет отменять еще какие-то законы).
При этом "безусловным приоритетом" Лавров назвал "защиту Донбасса".
Но, судя по другим целям, Россию интересует переформатирование всей Украины.
В частности, министр, помимо Донбасса, упомянул и "остальные территории".
"По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться под власть неонацистского режима", - заявил глава МИД РФ.
"Явный намек, что на захваченных территориях за пределами Донецкой и Луганской областей Москва будет проводить "референдумы" с прицелом на отторжение от Украины", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Ранее мы писали, что Сергей Лавров заявил, что Украину на переговорах "ведут Вашингтон и Лондон, которые хотят измотать Россию".
Также "Страна" сообщала, что на переговорах с Россией обсуждался вопрос о послевоенных границах Украины и русские школы.