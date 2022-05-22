Глава немецкого Министерства финансов Кристиан Линднер считает, что можно передать замороженные в Германии активы Центробанка РФ Украине. Но он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.

Об этом пишет Financial Times.

"Препятствия при проведении изъятия активов очень значительны", - пояснил министр, напомнив, что власти стран с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности.

В то же время Линднер повторил, что правительство ФРГ готово к рассмотрению предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка РФ. Однако он отметил необходимость изучить правовые вопросы и последствия для международного порядка в случае изъятия этих активов.

Ранее мы писали, что Евросоюз планирует рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов российских олигархов, подпавших под его санкции, для восстановления Украины.

Также "Страна" рассказывала, что Украина и США обсуждают возможность использования российских активов для финансовой помощи Украине.