США уже сегодня, 1 июня, намерены объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $700 млн. В него войдут ракетные системы средней дальности HIMARS c боеприпасами дальностью поражения до 70 км. Украинцы заверили представителей США, что не будут запускать ракеты по территории России.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post.

Сообщается, что администрация Джо Байдена согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности. Системы HIMARS, считают в правительстве США, должны помочь ВСУ в поражении российской артиллерии, а в городских условиях, например в Северодонецке, ракеты можно применять для точных ударов по живой силе.

Официальные лица заявили, что план состоит в том, чтобы отправить Украине высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, или HIMARS, которая устанавливается на грузовик и может нести контейнер с шестью ракетами. Система может запускать ракету средней дальности, что является текущим планом, но также способна запускать ракету большей дальности, армейский тактический ракетный комплекс, который имеет дальность около 300 километров, и не является частью предполагаемой помощи.

Ракетные системы HIMARS являются частью нового пакета военной помощи Украине в размере 700 миллионов долларов, который также будет включать вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили и другое.

По словам двух представителей администрации президента США, решение о предоставлении Украине вышеназванного оружия обсуждалось на условиях анонимности. Официально о новом пакете помощи будет объявлено в среду, 1 июня.

Напомним, ранее США дали понять, что не дадут Украине РСЗО дальнего действия, опасаясь стать стороной конфликта.

Также мы писали о том, что в РФ заявляли, что поставки Украине американских РСЗО "чреваты последствиями для глобальной безопасности".